Россияне начали экономить перед Новым годом

Перед Новым годом россияне начали больше экономить, о чем «Коммерсанту» сообщили аналитики популярных сервисов. По их данным, потребители переключаются на более дешевые товары, так как их спрос частично был удовлетворен ноябрьскими распродажами.

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По данным NielsenIQ, по итогам третьего квартала 2022 года около 70 процентов потребителей в стране старались сокращать расходы. Основные статьи экономии: новая одежда, развлечения и питание вне дома, замена предметов обихода, отпуск и покупка электроники.

Кроме того, согласно опросу Ipsos, четверть жителей страны в этом году намерены купить меньше подарков, чем в прошлом. А доля тех, кто планирует потратить на подарок больше пяти тысяч рублей, снизилась на два процента.

Информацию подтверждают и аналитики крупных маркетплейсов и магазинов техники и электроники — среди россиян наблюдается массовый интерес на более дешевые товары пере праздниками.