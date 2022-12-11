Как проверить перерасчет пенсии

Произведен ли перерасчет пенсии, можно проверить, сравнив выплаты за два месяца — до индексации и после. Такой совет дала россиянам заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, отвечая на вопрос «Парламентской газеты».

К сенатору обратилась наша читательница — женщина работает и говорит, что не замечает, чтобы сумма пенсии менялась после положенной индексации.

Бибикова ответила, что отсутствие перерасчета «практически невозможно», потому что изменение размеров пенсии всем гражданам, которые имели факт работы в предшествующем году, происходит в автоматическом режиме.

Она посоветовала сравнить пенсионные выплаты, полученные за последние два месяца. Соответствующие SMS-сообщения приходят на телефон получателя. При получении выплаты на дому должен быть платежный документ, где также указана сумма. «Здесь должна быть в обязательном порядке разница», — уточнила сенатор в интервью «Парламентской газете».