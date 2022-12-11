Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Как проверить перерасчет пенсии

Парламентская газета

Произведен ли перерасчет пенсии, можно проверить, сравнив выплаты за два месяца — до индексации и после. Такой совет дала россиянам заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, отвечая на вопрос «Парламентской газеты».

К сенатору обратилась наша читательница — женщина работает и говорит, что не замечает, чтобы сумма пенсии менялась после положенной индексации.

Бибикова ответила, что отсутствие перерасчета «практически невозможно», потому что изменение размеров пенсии всем гражданам, которые имели факт работы в предшествующем году, происходит в автоматическом режиме.

Она посоветовала сравнить пенсионные выплаты, полученные за последние два месяца. Соответствующие SMS-сообщения приходят на телефон получателя. При получении выплаты на дому должен быть платежный документ, где также указана сумма. «Здесь должна быть в обязательном порядке разница», — уточнила сенатор в интервью «Парламентской газете».

Если перерасчет, действительно, не случился, необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда, онлайн или лично, чтобы исправить ошибку, пояснила Бибикова. Ранее «Парламентская газета» подробно писала о том, как это сделать.

Личный счет,Елена Бибикова,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители