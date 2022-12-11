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1 час назад

Россиянам назвали условия возврата товара без чека

Lenta.ru

Сопредседатель Общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Еграмин назвал условия, при которых россиянин может вернуть товар в магазин без чека. Его слова приводит радио Sputnik.

Россиянам назвали условия возврата товара без чека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, это возможно, если факт покупки подтверждается как-то иначе, чем платежным документом в бумажном или электронном виде.

«Однако приобретение товара в конкретном магазине можно доказать и другими способами, включая свидетеля, который может подтвердить, что покупка была совершена в данном магазине», — пояснил Егармин.

Он добавил, что некоторые категории товаров обмену и возврату не подлежат. Это вредства личной гигиены, нижнее белье и лекарство. Все остальное можно вернуть или поменять на тех условиях, которые содержатся в законодательстве, причем, как в обычных магазинах, так и при онлайн-покупке.

Ранее стало известно, что большинство россиян хотели бы при возврате онлайн-покупки получать обратно потраченные деньги, а также искренние извинения и денежную компенсацию. В таком желании признались 73 процента участников опроса, который провело аналитическое агентство А2:Research.

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