Россиянам назвали условия возврата товара без чека

Сопредседатель Общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Еграмин назвал условия, при которых россиянин может вернуть товар в магазин без чека. Его слова приводит радио Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам эксперта, это возможно, если факт покупки подтверждается как-то иначе, чем платежным документом в бумажном или электронном виде.

«Однако приобретение товара в конкретном магазине можно доказать и другими способами, включая свидетеля, который может подтвердить, что покупка была совершена в данном магазине», — пояснил Егармин.

Он добавил, что некоторые категории товаров обмену и возврату не подлежат. Это вредства личной гигиены, нижнее белье и лекарство. Все остальное можно вернуть или поменять на тех условиях, которые содержатся в законодательстве, причем, как в обычных магазинах, так и при онлайн-покупке.