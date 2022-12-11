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34 минуты назад

Незаконных майнеров научились в России вычислять о расходам за электричество

Газета.Ru

Незаконных майнеров научились в России вычислять о расходам за электричество, рассказал замглавы Минэнерго Павел Сниккарс, передает газета "Известия".

В РФ нашли способ вычислять незаконный майнеров
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»Алексей Даничев/РИА «Новости»

По его словам, основанием для направления проверки считается завышенное энергопотребление - однако на практике, доказать незаконную добычу криптовалюты достаточно сложно.

В случае обнаружения дисбаланса в счетах за электричества, жильцам подозрительной квартиры либо выставят новый счет по цене электричества для бизнеса, либо доказывают факт майнинга через суд - Сниккарс сообщил, что в судебной практике есть около десятка успешно завершенных дел, по которым майнеров принудили заплатить разницу между стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.

Ранее был назван признак тайной добычи криптовалюты на компьютере.

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