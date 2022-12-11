В РФ нашли способ вычислять незаконный майнеров

По его словам, основанием для направления проверки считается завышенное энергопотребление - однако на практике, доказать незаконную добычу криптовалюты достаточно сложно.

В случае обнаружения дисбаланса в счетах за электричества, жильцам подозрительной квартиры либо выставят новый счет по цене электричества для бизнеса, либо доказывают факт майнинга через суд - Сниккарс сообщил, что в судебной практике есть около десятка успешно завершенных дел, по которым майнеров принудили заплатить разницу между стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.