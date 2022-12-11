В России резко подешевели смартфоны

Росстат поделился данными о ценах на товары и услуги в ноябре. В прошлом месяце, согласно результатам, подешевели как продукты питания, так и непродовольственные товары.

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«В лидерах снижения продукция из дерева. Доски и древесные плиты снизились в цене на 15–20 %», – передает данные Росстата «Комсомольская правда».

Наибольшее снижение цен показали овощи. На это повлияли сезонный фактор, хороший урожай и частичные ограничения на экспорт. Одна из подешевевших категорий товаров – смартфоны. Они упали в цене в среднем на 6,5 %.

На статистическое снижение средней стоимости мог повлиять уход с рынка смартфонов нескольких премиальных брендов. Также могли отразиться различные распродажи, объявляемые ретейлерами с целью избавления от товарных остатков.