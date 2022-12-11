В России резко подешевели смартфоны

Эксперты Росстата рассказали о том, что по итогам 11 месяцев 2022 года в стране наблюдается снижение цен на смартфоны, доски и древесные плиты. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По данным ведомства, сильнее всего подорожала косметика (на 30-40%). Кроме того, значительно поднялись цены на корма для животных (+28%), рис, соль и печенье (на 27%), а также на бананы (+23%). Аналитики подчеркнули, что практически не подорожал бензин - стоимость топлива поднялась менее, чем на 1%.

Вместе с тем, часть товаров значительно подешевела. В частности, стоимость дерева и древесных плит упала на 15-20%. Это объясняется тем, что упал спрос на деревянные дома и дачи.

Кроме того, подешевели овощи. Эксперты связывают это с хорошим урожаем, а также ограничениями на экспорт продовольствия.