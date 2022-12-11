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27 минут назад

У части россиян изменится порядок уплаты налогов в новом году

Илья Родин

В России в 2023 году изменится порядок уплаты налогов. В частности, российские налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты должны будут применять единый налоговый счет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

У части россиян изменится порядок уплаты налогов в новом году
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве пояснили, что это будет необходимо делать при оплате налоговых, авансовых платежей по налогам, а также сборов, пеней, штрафов и процентов.

В ФНС уточнили также, что через ЕНС денежные средства перечисляться в форме единого налогового платежа.

Отмечается, что в следующем году вводится единый срок представления налоговых деклараций и уплаты ряда налогов.

Так, со следующего года в налоговую службу будет необходимо предоставлять все декларации не позднее 25 числа текущего месяца.

Кроме того, оплачивать такие налоги, как на прибыль, на добавочную стоимость, НДПИ, транспортный и имущественный налоги, а также УСН и страховые взносы следует в срок строго до 28 числа каждого месяца.

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