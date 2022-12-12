Раскрыты плюсы и минусы увольнения перед Новым годом

При увольнении с работы перед Новым годом можно сократить количество дней на отработку. Но в таком случае увольняющийся сотрудник потеряет в деньгах. Рабочий день в январе стоит дороже, указала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в разговоре с РИА Новости.

Например, если работник напишет заявление «по собственному желанию» с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул.

Праздничные дни в таком случае входят в две недели отработки, уточнила Нечаева. Оплата рабочего дня бывает разная в зависимости от месяца. В январе она выше, так как в этом месяце много выходных. Если дни отработки выпадают на январь, то это предполагает потерю большего количества денег за меньшее количество часов.

По оценке специалиста, лучше всего увольняться с 1 января, чтобы работник отработал полный месяц.