В России мужчины стали реже искать работу

С марта по декабрь в России уменьшилось число соискателей-мужчин в возрасте до 45 лет. Об том, что молодые мужчины стали реже искать работу свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, выдержки из него приводит РБК.

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Исследование проводилось по ряду позиций: от грузчиков, курьеров и охранников, до электриков, плотников и тестировщиков/QА. Выяснилось, что снижение среднего возраста кандидатов на должность произошло только в категории программистов. Это случилось за счет роста соискателей от 24 лет: недавних выпускников вузов и колледжей. Кроме того, в ряде исследованных профессий стали чаще появляться соискатели-женщины.

Недавнее исследование группы российских и европейских экономистов под руководством доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктора Рудакова показало, что работа не по специальности в среднем снижает зарплату россиян на 7-14 процентов.