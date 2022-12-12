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1 час назад

В России мужчины стали реже искать работу

Lenta.ru

С марта по декабрь в России уменьшилось число соискателей-мужчин в возрасте до 45 лет. Об том, что молодые мужчины стали реже искать работу свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, выдержки из него приводит РБК.

В России мужчины стали реже искать работу
Фото: ТАССТАСС

Исследование проводилось по ряду позиций: от грузчиков, курьеров и охранников, до электриков, плотников и тестировщиков/QА. Выяснилось, что снижение среднего возраста кандидатов на должность произошло только в категории программистов. Это случилось за счет роста соискателей от 24 лет: недавних выпускников вузов и колледжей. Кроме того, в ряде исследованных профессий стали чаще появляться соискатели-женщины.

Недавнее исследование группы российских и европейских экономистов под руководством доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктора Рудакова показало, что работа не по специальности в среднем снижает зарплату россиян на 7-14 процентов.

В среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей. Каждый четвертый (24 процента) уверен, что для увеличения заработка нужно совмещать несколько работ.

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