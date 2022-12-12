Когда пенсионеров ждут дополнительные выплаты: 9 поводов

Если вы работали в определенной сфере, имеете награды или работаете, то вам обязаны увеличить пенсию. Вместе с юристом Ириной Сиваковой разбираемся, когда стоит рассчитывать на повышение выплат.
«Работа в в организациях угольной промышленности и в гражданской авиации позволяет рассчитывать на повышенные выплаты», – объясняет эксперт.
Работа в сфере сельского хозяйства или же проживание в такой местности также станут поводом для выплат. Аналогичное право наступит и для тех, кто проживает в северных регионах.
Инвалидность или достижение определенного возраста предполагают дополнительные льготы и выплаты от регионов, напоминает Сивакова.
Работа после выхода на пенсию или же, наоборот, увольнение, помогут получить либо бонусные баллы, либо же индексацию.
Появление иждивенца поможет рассчитывать на дополнительные 2,6 тысячи рублей, а неучтенный стаж может вылиться в дополнительный повышающий коэффициент. Звание или награда также гарантируют получение дополнительных