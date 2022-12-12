Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
40 минут назад

Когда пенсионеров ждут дополнительные выплаты: 9 поводов

РИА "ФедералПресс"

Если вы работали в определенной сфере, имеете награды или работаете, то вам обязаны увеличить пенсию. Вместе с юристом Ириной Сиваковой разбираемся, когда стоит рассчитывать на повышение выплат.

Когда пенсионеров ждут дополнительные выплаты: 9 поводов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Работа в в организациях угольной промышленности и в гражданской авиации позволяет рассчитывать на повышенные выплаты», – объясняет эксперт.

Работа в сфере сельского хозяйства или же проживание в такой местности также станут поводом для выплат. Аналогичное право наступит и для тех, кто проживает в северных регионах.

Инвалидность или достижение определенного возраста предполагают дополнительные льготы и выплаты от регионов, напоминает Сивакова.

Работа после выхода на пенсию или же, наоборот, увольнение, помогут получить либо бонусные баллы, либо же индексацию.

Появление иждивенца поможет рассчитывать на дополнительные 2,6 тысячи рублей, а неучтенный стаж может вылиться в дополнительный повышающий коэффициент. Звание или награда также гарантируют получение дополнительных

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители