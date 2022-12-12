Когда пенсионеров ждут дополнительные выплаты: 9 поводов

Если вы работали в определенной сфере, имеете награды или работаете, то вам обязаны увеличить пенсию. Вместе с юристом Ириной Сиваковой разбираемся, когда стоит рассчитывать на повышение выплат.

«Работа в в организациях угольной промышленности и в гражданской авиации позволяет рассчитывать на повышенные выплаты», – объясняет эксперт.

Работа в сфере сельского хозяйства или же проживание в такой местности также станут поводом для выплат. Аналогичное право наступит и для тех, кто проживает в северных регионах.

Инвалидность или достижение определенного возраста предполагают дополнительные льготы и выплаты от регионов, напоминает Сивакова.

Работа после выхода на пенсию или же, наоборот, увольнение, помогут получить либо бонусные баллы, либо же индексацию.