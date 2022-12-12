Аналитики выяснили отношение россиян к чаевым

Больше половины жителей РФ заявили, что готовы оставлять чаевые только в ответ на хорошее обслуживание. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос от СК "Росгосстрах" совместно с "Открытие Авто".

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Согласно результатам исследования компаний "Росгосстрах" и "Открытие Авто", порядка 31% жителей РФ постоянно оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, а 27% не считают точную сумму. Около 5–10% чаевых дает каждый восьмой россиянин, а 10–20% – каждый одиннадцатый.

По словам главы блока агентских и офисных продаж Юлии Шабановой, многие граждане считают чаевые постоянной статьей расходов, что говорит о хорошем благосостоянии.

Из результатов следует, что две трети (67%) оставляют чаевые всегда или часто. Причем подобная благодарность больше распространена у женщин – их оказалось 71%, в то время как мужчин – 63%. Не считают нужным оставлять чаевые порядка 13%. Около 58% благодарят именно официантов, а курьеров и таксистов – 31% и 30% соответственно. Порядка 15% дают чаевые грузчикам.

По итогам опроса стало известно, что в текущем году 54% жителей РФ стали благодарить подобным образом чаще. Каждый пятый из опрошенных увеличил размер чаевых, а 18% оставляют столько же.