Популярное в России новогоднее блюдо подорожало

Одно из самых популярных блюд на новогоднем столе россиян значительно поднялось в цене за год. Речь идет о крабовом салате, стоимость которого возросла на 10%, сообщает RT.

По данным платформы фискальных данных «Такском», при расчете стоимости учитывался определенный состав: крабовые палочки (122 рубля), яйца (34 рубля за четыре штуки), огурец (39,5 рубля), банка консервированной кукурузы (75 рублей), 100 граммов майонеза (19,2 рубля) и чайная ложка соли (32 копейки).

В результате граждане отдадут за салат в среднем 290,02 рубля. Цену продуктов определили на базе анализа свыше 43 миллиардов кассовых чеков.

Крабовый салат – не единственное блюдо, продемонстрировавшее повышение цены. Рост стоимости коснулся и салата мимоза. Приготовление обойдется в 344,6 рубля, что на 8% больше, чем годом ранее.

Однако среди традиционных на Новый год блюд оливье числится в списке подешевевших. Россияне отдадут на приготовление данного салата 375 рублей (4 порции) – это на 1,6 рубля меньше, чем год назад.