Пенсия по потере кормильца: как получить, кому положена и размер выплат

Пенсия по потере кормильца — это социальная выплата, на которую претендуют нетрудоспособные члены семьи умершего человека, в том числе его дети. Кто имеет право на такую пенсию, как ее оформить и сколько в месяц будет начисляться, разбирался «Рамблер».

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Что такое пенсия по потери кормильца?

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Пенсия по потере кормильца это поддержка от государства членам семьи умершего человека, которые полностью от него зависили финансово. Кто именно имеет прав на такую выплату, регулирует Федеральный закон «О страховых пенсиях».

«Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию», - говорится в статье 10 закона.

Право на пенсию по потере кормильца в России имеют несовершеннолетние дети, братья, сестры, пожилые родители, в отдельных случаях мужья и жены умершего. Для того, чтобы на пенсию могли претендовать родители, дедушки и бабушки умершего, они должны достичь возраста 65 лет для мужчины и 60 лет для женщины, либо являются инвалидами при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать.

При этом «нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении у умершего кормильца, имеют право на получение пенсии, независимо от времени, прошедшего после его смерти, если они утратят источник средств к существованию», напоминает пенсионный фонд.

Куда обратиться за начислением пенсии?

Выделяют несколько видов пенсий по потере кормильца – социальная, страховая и пенсия, которая начисляется родственникам военнослужащих и космонавтов, а также тех, кто пострадал вследствие техногенных или радиационных катастроф.

Условиями для начисления последнего вида пенсий являются: гибель военнослужащего при прохождении военной службы, гибель, связанная с получением лучевой болезни или инвалидности, гибель космонавта-испытателя, инструктора космонавта-испытателя, космонавта-исследователя, а также кандидатов в космонавты, связанная с подготовкой или выполнением космического полета, рассказала «Комсомольской правде» юрист Татьяна Шадрина.

Для назначения пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд России, либо в МФЦ. При ее начислении учитывается трудовой стаж погибшего и заработанные им пенсионные баллы.

Дети умершего могут получать пенсию до достижения ими возраста 18 лет. После совершеннолетия пенсия также может быть назначена, если ребенок продолжает учиться по очной форме по основным базовым программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в России. Но получать выплаты дети погибшего смогут только до 23 лет.

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Для назначения пенсии необходимо предоставить свидетельство о смерти, документы удостоверяющие личность, а также подтверждающие родство с умершим, СНИЛС, трудовую книжку, либо другие документы, подтверждающие его трудовую деятельность.

Для совершеннолетних родственников могут понадобиться документы, подтверждающие то, что они находились на полном иждивении. Студентам нужно будет предоставить справку об обучении в вузе или колледже.

Размер пенсии по потере кормильца

Размер ежемесячного пособия по потере кормильца с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года составляет 3 282,15 рублей. Оно выплачивается в случае, если кормилец был военным или сотрудником ОВД, пожарным, участником ЧС или ликвидации стихийных последствий, сотрудником УИС, а также служащим налоговой полиции, отметила Татьяна Шадрина.

По ее словам, социальная пенсия по потере кормильца с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 - 6 294 рубля, если ребенок потерял одного родителя и 12 590 рублей, если обоих. Также есть региональные доплаты. Они назначаются, если социальная или страховая пенсия не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в регионе.