Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних

Президент России Владимир Путин поручил в начале следующего года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с кабмином, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

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"Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

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Поручение дано правительству совместно с регионами. Доклад об этом глава государства ждет до 30 марта 2023 года, далее - раз в квартал.

Кроме того, Путин потребовал "с учетом ранее данных поручений обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики". Доложить об этом президенту нужно до 30 декабря 2022 года.

Также кабмину поручено направить регионам дополнительные средства на эти цели, обратив особое внимание на субъекты с низким уровнем бюджетной обеспеченности или со значительно снизившимися в этом году доходами. Перечень таких регионов и объем поддержки должен быть согласован с профильной комиссией Госсовета по направлению "Экономика и финансы".