В платежках за ЖКУ появится новая строка

В платежах за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом во вторник, 13 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

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В частности, министерству поручили обеспечить «доступ к данным "умных" приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ», говорится в документе.

В Минстрое изданию сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют допрешений в нынешней экономической ситуации.

Генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин в беседе с изданием пояснил, что речь идет о счетчиках воды и тепла. Он выразил мнение, что мера избавит россиян от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, контроля за корректностью передачи показаний, а также защитит граждан от мошенников и любых искажений.

«Главное — такая мера еще немного повысит прозрачность сферы ЖКХ, а также приведет к уменьшению трат граждан, — добавил Уткин.