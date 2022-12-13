Россиянам рассказали о способе заработать на «росте цен»

Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях в период повышения цен. Об этом способе рассказал финансист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Мустаева, такие облигации (линкеры) индексируются ежемесячно — ежегодно они приносят доход в 2,5 процента. Такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их, подчеркнул финансист.

Отмечается, что при правильной оценке рисков в некоторых случаях на росте стоимости линкеров можно заработать. Во-первых, в случае покупки краткосрочной облигации в ожидании инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка. Помимо этого, инфляционная облигация может принести доход во время неэффективности рынка, заявил Мустаев.