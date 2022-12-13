Финансист предложил россиянам способ распорядиться 13-й зарплатой

Россиянам, которые получат 13-ю зарплату или новогодние бонусы от работодателей, следует использовать средства для создания финансовой подушки безопасности, считает эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Его слова приводит Sputnik.
«Попробуйте максимально ужать себя в тратах, уверен, что потом, в следующем году, вы скажете себе огромное спасибо. Я думаю, что стоит отложить не менее 30-50 процентов от 13-й зарплаты или новогодних бонусов», — сказал он.
Для получения максимальной выгоды Сафиулин посоветовал россиянам положить 13-ю зарплату или полученную в декабре премию на новогодний депозит под повышенные проценты.
«Таким образом вы через месяц или три получите назад свои деньги с процентами, а заодно избежите соблазна потратить все на новогодних распродажах», — отметил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад о ходе работы должен быть представлен 30 марта 2023 года.