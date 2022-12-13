В кабмине опровергли увеличение платежей за ЖКУ из-за «умных» счетчиков

В кабмине опровергли увеличение платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) из-за установки в домах «умных» счетчиков. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

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Там пояснили, что методику расчета услуг ЖКХ планируется скорректировать, что снизит их стоимость при использовании «умных» счетчиков.

«Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет», — заявили в аппарате Чернышенко.

Подчеркивается, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ, а также «дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан».