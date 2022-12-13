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1 час назад

Власти опровергли повышение тарифов из-за «умных» счетчиков

Лера Букина

За установкой в домах «умных» счетчиков не последует рост тарифов. Напротив, цены на коммунальные услуги снизятся, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, передает РБК.

Власти опровергли повышение тарифов из-за «умных» счетчиков
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета усилится проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ. Кроме того, нововведение даст значительный «экономический эффект», который увидят сами граждане.

По итогу инфраструктура обновится, а риски аварий снизятся, добавили в аппарате.

Ранее «Известия» сообщили, что Чернышенко обратился к Минстрою с поручением оценить целесообразность включения платы за установку «умных» счетчиков в квитанции за коммунальные услуги.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко ранее заявила агентству «Прайм», что у россиян есть возможность получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Речь идет о тех гражданах, которые тратят на ЖКХ больше установленного максимума в совокупном доходе семьи. Льготой могут воспользоваться пользователи помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели помещений частного жилищного фонда, участники жилищных кооперативов, а также собственники жилых помещений.

Личный счет,Дмитрий Чернышенко,Госстрой России,
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