В платёжках за «коммуналку» появится новая строка расходов

Всех собственников жилья в скором времени ожидает сюрприз.

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Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно информации издания, вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко дал поручение Минстрою проработать включение оплаты установки, а также замены и проверки новых, так называемых, «умных» счётчиков потребления коммунальных услуг в домах и квартирах граждан.

Кроме этого, как рассказал эксперт Никита Уткин, российские власти могут принять решение о передаче полномочий в части установки, проверки и замены в случае необходимости счётчиков от непосредственно собственников жилья к представителям местных ресурсоснабжающих организаций.