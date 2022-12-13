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25 минут назад

В платёжках за «коммуналку» появится новая строка расходов

Deita.ruиещё 1

Всех собственников жилья в скором времени ожидает сюрприз.

В платёжках за «коммуналку» появится новая строка расходов
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно информации издания, вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко дал поручение Минстрою проработать включение оплаты установки, а также замены и проверки новых, так называемых, «умных» счётчиков потребления коммунальных услуг в домах и квартирах граждан.

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Кроме этого, как рассказал эксперт Никита Уткин, российские власти могут принять решение о передаче полномочий в части установки, проверки и замены в случае необходимости счётчиков от непосредственно собственников жилья к представителям местных ресурсоснабжающих организаций.

При этом, также уточняется, что профильное российское министерство всё ещё прорабатывает стратегию полномасштабной государственной программы по повсеместной замене старых счётчиков и приборов учёта на новые. Предполагается, что их проверка будет проводиться примерно раз в три года.

Личный счет,Дмитрий Чернышенко,Госстрой России,Правительство РФ,
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