Россиянам сообщили важные новости о накопительной пенсии

Планируется, что с 1 июля 2024 года россияне будут узнавать размер своей накопительной пенсии через портал «Госуслуги» раз в три года. Законопроект одобрен правительством и находится на рассмотрении в Госдуме.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Социальный фонд, который с 1 января объединит в себе Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования, начнет уведомлять граждан о накопительной пенсии в режиме онлайн через сайт «Госуслуги».

Речь идет о накоплениях, которые хранятся в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В уведомлениях будет содержаться информация о сумме и правах на выплаты, сообщили в Минтруде. Получать такую информацию будут женщины от 40 лет и мужчины не младше 45 лет.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме и если его одобрят, то новое правило вступит в силу 1 июля 2024 года, передает «Российская газета».