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26 минут назад

Россиянам сообщили важные новости о накопительной пенсии

РИА "ФедералПресс"

Планируется, что с 1 июля 2024 года россияне будут узнавать размер своей накопительной пенсии через портал «Госуслуги» раз в три года. Законопроект одобрен правительством и находится на рассмотрении в Госдуме.

Россиянам сообщили важные новости о накопительной пенсии
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Социальный фонд, который с 1 января объединит в себе Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования, начнет уведомлять граждан о накопительной пенсии в режиме онлайн через сайт «Госуслуги».

Речь идет о накоплениях, которые хранятся в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В уведомлениях будет содержаться информация о сумме и правах на выплаты, сообщили в Минтруде. Получать такую информацию будут женщины от 40 лет и мужчины не младше 45 лет.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме и если его одобрят, то новое правило вступит в силу 1 июля 2024 года, передает «Российская газета».

Ранее депутаты предложили выплачивать пенсионерам 13-пенсию к Новому году, однако в РАНХиГС эту идею сочли неудачной, поскольку на ее реализацию понадобилось бы порядка 600 млрд рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Личный счет,Минтруд России,РАНХиГС,Фонд социального страхования РФ,Госдума,
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