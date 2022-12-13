В Думе установили период выплаты накопительной пенсии

Депутаты Госдумы утвердили в третьем, окончательном чтении ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2023 год: его продолжительность составит 264 месяца. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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Ожидаемый период выплаты применяется для расчета размера накопительной пенсии.

В одобренном Думой законопроекте отмечается, что период устанавливается на основе статистики о продолжительности жизни граждан - мужчин в возрасте 60 лет и женщин 55 лет.

В 2022-м ожидаемый период выплаты накопительной пенсии тоже составлял 264 месяца.

Накопительная пенсия формируется у рожденных после 1967 года россиян, которые до конца 2015-го сделали выбор в ее пользу. Также она копится у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 годов рождения, чьи пенсионные накопления формировались в 2002-2004 годах.

Есть накопительная пенсия и у участников программы государственного софинансирования пенсий (когда отчисления делал и сам человек, и его работодатель, и государство), а также у тех, кто направил средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.