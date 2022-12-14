Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека планеты

7 декабря Илон Маск также потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его главе LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернару Арно. Американский предприниматель опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции. Тогда изменения в списке произошли из-за резкого падения акций компании Маска по производству электромобилей Tesla — в ходе торгов 7 декабря акции рухнули более чем на три процента.