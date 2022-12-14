Власти Москвы сообщили об увеличении с 2 января лимита пополнения баланса «Кошелька» карты «Тройка». Соответствующая информация появилась на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Сейчас максимальная сумма составляет 3 тыс. рублей, но уже с начала следующего года она составит 10 тыс. рублей. Это даст возможность реже пополнять карту.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, власти активно работают над развитием билетной системы. Он также заявил, что об изменении лимита просили сами пассажиры. Также Ликсутов подчеркнул, что удобство ощутят граждане, которые часто пользуются «Тройкой». Он напомнил о возможности оплачивать с ее помощью билеты в музеи, зоопарк, поездки на аэроэкспрессе.

У россиян, помимо прочего, есть возможность с помощью данной карты оплачивать поездку по канатной дороге на Воробьевых горах, прогулки по Москве-реке на речных трамвайчиках, вход на объекты и подземную парковку в парке «Зарядье», говорится в публикации.

Гражданам рекомендует привязать «Тройку» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» при пополнении карты на крупные суммы. Это даст возможность в случае ее потери мгновенно перенести оставшиеся поездки и средства на новую карту.