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1 час назад

Турция введет двухпроцентный налог на проживание

Лера Букина

В следующем году в Турции начнут взимать двухпроцентный налог на проживание. Мера вступает в силу с 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Resmî Gazete, публикующее законы, указы, постановления и циркуляры.

Отмечается, что налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Его могут включить и в туры.

Под новую меру не подпадут учащиеся и студенты, проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах. Освобождаются от уплаты и представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций.

Не одобряли введение налога на проживание представители туриндустрии Турции. Они сообщали о риске ослабления конкурентных позиций страны.

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Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что российские компании будут вынуждены платить повышенный налог за определенных сотрудников. Речь идет о работающих удаленно из других государств гражданах. Необходимость платить больше средств появляется после 6 месяцев такой работы, уточнил он.

Личный счет,Евгений Федоров,Госдума,
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