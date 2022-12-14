В следующем году в Турции начнут взимать двухпроцентный налог на проживание. Мера вступает в силу с 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Resmî Gazete, публикующее законы, указы, постановления и циркуляры.

Отмечается, что налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Его могут включить и в туры.

Под новую меру не подпадут учащиеся и студенты, проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах. Освобождаются от уплаты и представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций.

Не одобряли введение налога на проживание представители туриндустрии Турции. Они сообщали о риске ослабления конкурентных позиций страны.