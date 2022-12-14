Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей

Газета.Ruиещё 4

Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей, передает РИА Новости. Новый МРОТ начнет действовать с 1 января 2023 года.

Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считают в Совфеде, закон будет способствовать повышению зарплаты около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее стало известно, какой самый высокий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) хотели бы жители Москвы, Владивостока и Хабаровска. Так, москвичи рассчитывают на сумму 43 500 руб. в месяц.

Во Владивостоке граждане хотели бы 40 900 руб., а в Хабаровске — 40 700 руб.

На четвертом месте Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39 900 руб.

На пятом месте расположился Красноярск, граждане которого хотели бы 39 500 руб. в месяц.

Самые скромные зарплатные ожидания, по данным аналитиков, у жителей Пензы (33 700 руб.) и Оренбурга (33 900 руб.).

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить прожиточный минимум в следующем году на основе прогнозируемой границы бедности.

Личный счет,Совет Федерации,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители