Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей, передает РИА Новости. Новый МРОТ начнет действовать с 1 января 2023 года.

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Как считают в Совфеде, закон будет способствовать повышению зарплаты около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее стало известно, какой самый высокий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) хотели бы жители Москвы, Владивостока и Хабаровска. Так, москвичи рассчитывают на сумму 43 500 руб. в месяц.

Во Владивостоке граждане хотели бы 40 900 руб., а в Хабаровске — 40 700 руб.

На четвертом месте Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39 900 руб.

На пятом месте расположился Красноярск, граждане которого хотели бы 39 500 руб. в месяц.

Самые скромные зарплатные ожидания, по данным аналитиков, у жителей Пензы (33 700 руб.) и Оренбурга (33 900 руб.).