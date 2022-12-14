Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей

Совет Федерации в ходе сегодняшнего заседания одобрил законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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В пояснительных материалах отмечается, что причиной повышения МРОТ стало увеличение прожиточного минимума до 15 669 рублей.

«МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 руб. в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», - говорится в документе.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, пояснили законодатели.

Поручение заняться разработкой предложения по ускоренному роста МРОТ в начале ноября дал правительству президент РФ Владимир Путин. При этом летом 2022 года пенсии, МРОТ и прожиточный минимум в России уже были проиндексированы.