Россияне смогут подать заявления на единое пособие

Россияне смогут подать электронное заявление на получение единого пособия на портале госуслуг с 28 декабря. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков .

"Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Котяков отметил, что после 1 января все поступившие заявления с портала будут переданы на рассмотрение, и первые выплаты придут семьям уже в январе 2023 года. Министр также добавил, что сейчас завершается вся подготовительная работа для назначения пособий, необходимые средства предусмотрены в федеральном и региональных бюджетах.