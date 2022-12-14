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1 час назад

Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря

ТАССиещё 1

Россияне смогут подать электронное заявление на получение единого пособия на портале госуслуг с 28 декабря. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Россияне смогут подать заявления на единое пособие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

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Котяков отметил, что после 1 января все поступившие заявления с портала будут переданы на рассмотрение, и первые выплаты придут семьям уже в январе 2023 года. Министр также добавил, что сейчас завершается вся подготовительная работа для назначения пособий, необходимые средства предусмотрены в федеральном и региональных бюджетах.

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