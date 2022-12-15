Россиянам перечислили способы законно не платить по кредиту

Специалист указал, что заемщик вправе не платить, если кредит был застрахован и произошел страховой случай, например, травма, лишившая человека трудоспособности. Он пояснил, что в таком случае долг будет выплачен страховой компанией.

«Бывают кейсы, когда страховая выплачивает кредит за заемщика после того, как он лишился работы, то есть был уволен не по собственному желанию, и находится в поиске нового места трудоустройства», — добавил Кричевский.

Кроме того, продолжил он, снять с себя долговые обязательства можно, если стать банкротом. В этом случае имущество человека будет продано судебным приставам, после чего вырученнаю сумма будет направлена на оплату всех задолженностей. Также, отметил экономист, человек может не платить кредит в случае ошибок при составлении договора со стороны банка. Помимо этого, заемщик имеет право отсрочить выплаты, оформив кредитные каникулы, или воспользоваться возможностью частичного погашения долга, выкупив свой договор у банка или коллекторов после истечения срока исковой давности.