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1 час назад

Россиянам перечислили способы законно не платить по кредиту

Lenta.ruиещё 3

Экономист Алексей Кричевский рассказал, что существуют способы избежать оплаты по кредитам на законных основаниях. Их он перечислил агентству «Прайм».

Россиянам перечислили способы законно не платить по кредиту
Фото: ТАССТАСС

Специалист указал, что заемщик вправе не платить, если кредит был застрахован и произошел страховой случай, например, травма, лишившая человека трудоспособности. Он пояснил, что в таком случае долг будет выплачен страховой компанией.

«Бывают кейсы, когда страховая выплачивает кредит за заемщика после того, как он лишился работы, то есть был уволен не по собственному желанию, и находится в поиске нового места трудоустройства», — добавил Кричевский.

Кроме того, продолжил он, снять с себя долговые обязательства можно, если стать банкротом. В этом случае имущество человека будет продано судебным приставам, после чего вырученнаю сумма будет направлена на оплату всех задолженностей. Также, отметил экономист, человек может не платить кредит в случае ошибок при составлении договора со стороны банка. Помимо этого, заемщик имеет право отсрочить выплаты, оформив кредитные каникулы, или воспользоваться возможностью частичного погашения долга, выкупив свой договор у банка или коллекторов после истечения срока исковой давности.

Ранее россиян предупредили, что в некоторых случаях лучше отказаться от взятия кредитов. Так, гражданам, которые уже выплачивают займы, порекомендовали воздержаться от новых кредитов, поскольку существует риск оказаться в долговой яме.

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