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1 час назад

Россиян предупредили о риске хранения денег в рублях

Deita.ru

Российский рубль стал постепенно сдавать свои позиции доллару.

Россиян предупредили о риске хранения денег в рублях
Фото: Deita.ruDeita.ru

На это обратила внимание аналитик Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Banki.ru.

По её словам, на данный момент существует несколько факторов, которые играют на ослабление отечественной денежной единицы. Первый из них обусловлен изменением монетарной политики ФРС, которая начала настраиваться на повышение ключевой ставки.

Это приводит к тому, что инвесторы массово «убегают» в американскую валюту, которая на этом фоне растёт по отношению к другим денежным единицам, в частности, к валютам развивающихся стран. Свою лепту в ослабление рубля вносит и российский Минфин.

Всё дело в том, что с января ведомство намерено возобновить закупку иностранной валюты для её пополнения ФНБ, что также приведёт к росту спроса на зарубежные единицы. В целом, по мнению эксперта, доллар может вырасти до 65 рублей, а евро — до 70.

Личный счет,Наталья Мильчакова,ФРС,
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