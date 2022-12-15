Россиян предупредили о риске хранения денег в рублях

Российский рубль стал постепенно сдавать свои позиции доллару.

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На это обратила внимание аналитик Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Banki.ru.

По её словам, на данный момент существует несколько факторов, которые играют на ослабление отечественной денежной единицы. Первый из них обусловлен изменением монетарной политики ФРС, которая начала настраиваться на повышение ключевой ставки.

Это приводит к тому, что инвесторы массово «убегают» в американскую валюту, которая на этом фоне растёт по отношению к другим денежным единицам, в частности, к валютам развивающихся стран. Свою лепту в ослабление рубля вносит и российский Минфин.