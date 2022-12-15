Дума приняла во II чтении проект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бесплатное социальное обслуживание инвалидов боевых действий и участников Великой Отечественной войны.

Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Кроме того, такое право предлагается распространить на лиц, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" и знаком "Житель осажденного Севастополя". Инициатива была внесена в палату группой депутатов фракции "Единая Россия", а также секретарем генсовета единороссов, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком 31 августа, депутаты поддержали законопроект в первом чтении 24 ноября.

Авторы законопроекта указывают, что предлагаемые изменения имеют "важное значение для комплексного обеспечения социальной защиты сотрудников, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач".

Как отметил ранее Турчак, власти "отдельных регионов на своем уровне уже решили этот вопрос".