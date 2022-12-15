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16 минут назад

Дума приняла во II чтении проект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

ТАСС

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бесплатное социальное обслуживание инвалидов боевых действий и участников Великой Отечественной войны.

Дума приняла во II чтении проект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииГосударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Кроме того, такое право предлагается распространить на лиц, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" и знаком "Житель осажденного Севастополя". Инициатива была внесена в палату группой депутатов фракции "Единая Россия", а также секретарем генсовета единороссов, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком 31 августа, депутаты поддержали законопроект в первом чтении 24 ноября.

Авторы законопроекта указывают, что предлагаемые изменения имеют "важное значение для комплексного обеспечения социальной защиты сотрудников, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач".

Как отметил ранее Турчак, власти "отдельных регионов на своем уровне уже решили этот вопрос".

"В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники уже давно приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект "Единой России" сделает эти региональные практики общефедеральным правилом", - добавил политик.

Личный счет,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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