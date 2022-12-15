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1 час назад

Пенсионерам напомнили о выплатах в 7200 рублей

РИА "ФедералПресс"

Специальную выплату в размере 7200 рублей в декабре получат пожилые россияне, достигшие 80 лет.

Пенсионерам напомнили о выплатах в 7200 рублей
Фото: ТАССТАСС

«Размер выплаты составляет 7 221 рубль», – пишут медиа.

Речь идет о доплатах к пенсии пожилым россиянам, которым исполнилось 80 лет. Они имеют право на получение повышенной фиксированной части страховой пенсии по старости.

Деньги назначаются пенсионерам в автоматическом режиме. Выплата носит ежемесячный характер. Однако на нее не могут рассчитывать получатели социальных пенсий, передает портал ussurmedia.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Совфеде объявили об отмене индексации пенсий в январе.

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