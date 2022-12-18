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1 час назад

Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии в декабре

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, какие категории пожилых граждан могут рассчитывать на двойные выплаты до конца этого месяца.

Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии в декабре
Фото: ТАССТАСС

«Двойная пенсия поступит многим гражданам на банковскую карту «Мир»», – пишут СМИ.

Как пояснил Власов, все дело в изменении графика выплаты пенсий из-за новогодних праздников. Поскольку с 31 декабря по 8 января банки работать не будут, то многие пенсионеры получат свои пенсии за январь досрочно. Это затронет пожилых граждан, которые обычно получают выплаты в первой половине месяца. В разговоре с PRIMPRESS эксперт отметил, что деньги на счет должны прийти до 30 декабря.

Ранее «ФедералПресс» писал, кому поднимут пенсии в 2023 году.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Сергей Власов,
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