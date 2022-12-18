Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии в декабре

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, какие категории пожилых граждан могут рассчитывать на двойные выплаты до конца этого месяца.
«Двойная пенсия поступит многим гражданам на банковскую карту «Мир»», – пишут СМИ.
Как пояснил Власов, все дело в изменении графика выплаты пенсий из-за новогодних праздников. Поскольку с 31 декабря по 8 января банки работать не будут, то многие пенсионеры получат свои пенсии за январь досрочно. Это затронет пожилых граждан, которые обычно получают выплаты в первой половине месяца. В разговоре с PRIMPRESS эксперт отметил, что деньги на счет должны прийти до 30 декабря.
Ранее «ФедералПресс» писал, кому поднимут пенсии в 2023 году.