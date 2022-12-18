Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии в декабре

Как пояснил Власов, все дело в изменении графика выплаты пенсий из-за новогодних праздников. Поскольку с 31 декабря по 8 января банки работать не будут, то многие пенсионеры получат свои пенсии за январь досрочно. Это затронет пожилых граждан, которые обычно получают выплаты в первой половине месяца. В разговоре с PRIMPRESS эксперт отметил, что деньги на счет должны прийти до 30 декабря.