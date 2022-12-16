Части пенсионеров дадут прибавку без заявления и перерасчёта

Россияне, которым исполнилось 80 лет, могут получить прибавку к пенсии автоматически.

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Об этом рассказали представители Пенсионного фонда страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметили в ведомстве, для этого пожилым гражданам больше не понадобится писать заявление или производить перерасчёт пенсии — ПФР установит выплату по имеющимся у него данным самостоятельно.

По данным Фонда, право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости имеют все пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. В 2021 году её размер составляет 6 044,48 рубля.

Вместе с тем, в ПФР уточнили, что данные условия не распространяются на социальные пенсии россиян, а инвалиды I группы получают фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста.