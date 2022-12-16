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44 минуты назад

Соцвыплаты москвичей проиндексируют

Лера Букина

Соцвыплаты москвичей будут проиндексированы на 10% с 1 января. Это следует из заявления, опубликованного на портале мэра Москвы.

Соцвыплаты москвичей проиндексируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 января 2023 года социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты жителям, пользующимся льготами, увеличатся на 10%», — указано в сообщении.

Отмечается, что минимальная сумма пенсии с городской доплатой в столице повысится до 23 313 рублей в месяц.

Увеличение выплат ожидает и тех, кто пользуется льготами. Речь идет о многодетных семьях, детях и родителях погибших военнослужащих, семьях, воспитывающих детей-инвалидов или инвалидов с детства, ветеранах Великой Отечественной войны и участниках обороны Москвы, тружениках тыла, ветеранах труда, детях войны и т. д.

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С 1 апреля в России были проиндексированы социальные пенсии на 8,6%.

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