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1 час назад

Набиуллина заявила, что валютные вклады для граждан будут в российских банках всегда

ТАСС

Российские банки не будут полностью отказываться от валютных вкладов для населения. В настоящее время меняется структура этих вкладов - появляются юани, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: валютные вклады для граждан будут в банках всегда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какой-то размер валютных вкладов у населения всегда будет", - сказала она.

При этом глава ЦБ указала на изменение структуры вкладов населения. "Появляются вклады в юанях, такой процесс идет. И люди сами решают, в каких валютах им лучше сберегать", - пояснила глава регулятора.

В сентябре в ЦБ отмечали быстрый рост популярности вкладов в юанях, однако их доля пока невелика.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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