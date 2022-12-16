Набиуллина: валютные вклады для граждан будут в банках всегда

Российские банки не будут полностью отказываться от валютных вкладов для населения. В настоящее время меняется структура этих вкладов - появляются юани, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Какой-то размер валютных вкладов у населения всегда будет", - сказала она.
При этом глава ЦБ указала на изменение структуры вкладов населения. "Появляются вклады в юанях, такой процесс идет. И люди сами решают, в каких валютах им лучше сберегать", - пояснила глава регулятора.
В сентябре в ЦБ отмечали быстрый рост популярности вкладов в юанях, однако их доля пока невелика.