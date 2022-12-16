Росстат сообщил о подорожании салата "Оливье"

Стоимость ингредиентов для салата оливье в России за год выросла на 8,53%. Об этом сообщает Росстат.

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— Среди продуктов питания, необходимых для приготовления "Оливье", в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% — вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи. В наибольшей степени, на 33,26% — картофель, — посчитали в Росстате.

Также по данным ведомства, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года подорожали ингредиенты, необходимых для приготовления к другому популярному новогоднему салату. Так, "Селедка под шубой" подорожала на 5,2%.

На удорожание этого салата повлиял рост цен на сельдь (+18,39%) и майонез (+14,31%). При этом, все остальные ингредиенты подешевели.