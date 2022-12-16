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32 минуты назад

Росстат сообщил о подорожании салата "Оливье" на 8,5%

Реальное времяиещё 1

Стоимость ингредиентов для салата оливье в России за год выросла на 8,53%. Об этом сообщает Росстат.

Росстат сообщил о подорожании салата "Оливье"
Фото: Реальное времяРеальное время

— Среди продуктов питания, необходимых для приготовления "Оливье", в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% — вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи. В наибольшей степени, на 33,26% — картофель, — посчитали в Росстате.

Также по данным ведомства, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года подорожали ингредиенты, необходимых для приготовления к другому популярному новогоднему салату. Так, "Селедка под шубой" подорожала на 5,2%.

На удорожание этого салата повлиял рост цен на сельдь (+18,39%) и майонез (+14,31%). При этом, все остальные ингредиенты подешевели.

Напомним, "Реальное время" писало, что в Татарстане цены на ингредиенты для салата оливье за год выросли на 26,9%. Жителям республики на приготовление "тазика оливье" на 8 порций придется потратить 273 рубля, тогда как год назад — 215 рублей.

Личный счет,Росстат,
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