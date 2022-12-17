Россиян предупредили о способности мошенников узнать баланс на карте

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что существует множество методов, с помощью которых злоумышленники могут узнать баланс банковской карты. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Поздняков предупредил о способности мошенников узнать баланс на карте и заявил, что это возможно сделать с помощью воровства чека. Нередко злоумышленники занимаются «подглядыванием» за жертвой при снятии наличных в банкомате, когда остаток по счете отображается на экране.