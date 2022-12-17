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59 минут назад

Россиян предупредили о способности мошенников узнать баланс на карте

Lenta.ru

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что существует множество методов, с помощью которых злоумышленники могут узнать баланс банковской карты. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Россиян предупредили о способности мошенников узнать баланс на карте
Фото: ТАССТАСС

Поздняков предупредил о способности мошенников узнать баланс на карте и заявил, что это возможно сделать с помощью воровства чека. Нередко злоумышленники занимаются «подглядыванием» за жертвой при снятии наличных в банкомате, когда остаток по счете отображается на экране.

Личный счет,Игорь Поздняков,
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