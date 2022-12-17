Россияне в декабре почти на четверть чаще начали переводить деньги

"Декабрь - месяц выплат премий в ряде отраслей экономики, подготовки россиян к новогодним праздникам, активизации переводов денег в качестве подарка родным и близким. К тому же, в преддверии конца года, готовясь к выгодным предпраздничным распродажам, многие предпочитают максимально погасить задолженность по кредитным картам. Все это объясняет ежегодно растущую в декабре динамику в движении средств россиян и переводов у них", - пояснили рост переводов в пресс-службе банка.