Россияне в декабре почти на четверть чаще начали переводить деньги

Россияне на фоне подготовки к Новому году в декабре увеличили число денежных переводов на 24% в сравнении с ноябрем, свидетельствуют данные банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
Согласно статистике банка, в последнем месяце 2022 года общее количество переводов выросло на 24%, а сумма - на 21% относительно ноября.
"Декабрь - месяц выплат премий в ряде отраслей экономики, подготовки россиян к новогодним праздникам, активизации переводов денег в качестве подарка родным и близким. К тому же, в преддверии конца года, готовясь к выгодным предпраздничным распродажам, многие предпочитают максимально погасить задолженность по кредитным картам. Все это объясняет ежегодно растущую в декабре динамику в движении средств россиян и переводов у них", - пояснили рост переводов в пресс-службе банка.
При этом, по данным "Русского стандарта", средняя сумма одного перевода в декабре составила 11 799 рублей, тем же месяцем годом ранее он был 12 110 рублей (падение на 3%).
"Кстати, женщины в текущем декабре чаще переводят средства, чем мужчины. Соотношение в их пользу составляет 52% против 48%. При этом мужчины отправляют переводы на заметно более высокие средние суммы - 14 604 рублей против 9 195 рублей у женщин", - указали в пресс-службе банка.
В рамках исследования аналитиками банка "Русский стандарт" были изучены все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами, по реквизитам в ноябре и декабре 2022 года, а также декабре 2021 года.