Раскрыты траты россиян на новогодние украшения

В 2022 году россияне потратили на украшения для елок в среднем по 1732 рубля, что на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».
Аналитики рассказали, что на «гирлянды, елочные шары, мишуру и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня 2021 года».
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом значительнее всего вырос средний чек по игрушкам. Он увеличился на 20%, до 344 рублей.
Кроме того, выросли чеки на гирлянды (на 17%, до 551 рубля), новогодние звезды (на 10%, до 283 рублей) и наборы елочных шаров (на 3%, до 406 рублей).
По данным сервиса, разнообразная новогодняя атрибутика появилась в продаже в октябре. Высокий интерес к ней наблюдался только в начале ноябрьских распродаж. В декабре он был выше, чем месяцем ранее, но по отношению к прошлогодним показателям ниже на 10-15%, резюмировали специалисты.