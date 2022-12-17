Раскрыты траты россиян на новогодние украшения

В 2022 году россияне потратили на украшения для елок в среднем по 1732 рубля, что на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

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Аналитики рассказали, что на «гирлянды, елочные шары, мишуру и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня 2021 года».

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом значительнее всего вырос средний чек по игрушкам. Он увеличился на 20%, до 344 рублей.

Кроме того, выросли чеки на гирлянды (на 17%, до 551 рубля), новогодние звезды (на 10%, до 283 рублей) и наборы елочных шаров (на 3%, до 406 рублей).