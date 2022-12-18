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1 час назад

Юрист назвала необычный способ взыскать алименты с мужа

Майк Габриелян

Юрист рассказала о необычном способе получения алиментов. Их можно законно взыскать с друзей мужа. Пояснения дала партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, передает Life.

Назван необычный способ взыскать алименты с мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, платить алименты за должника может кто угодно, включая родственников и друзей мужа. Закон это допускает. Однако необходимо согласие должника, а плательщику надо фиксировать каждый случай и каждую выплату.

«Иначе вторая сторона может посчитать, что поступающие деньги - это подарок, и продолжит требовать алименты», - сказала Гусятникова.

По её словам, не стоит передавать деньги «из рук в руки». Такие выплаты не уменьшат задолженность. Необходимо иметь подтверждение, доказывающее, что деньги направляются в счёт алиментов.

Например, при онлайн-переводе, можно написать в сообщении «алименты за такой-то месяц». В платежном поручении также можно указать назначение платежа.

Вдобавок можно гасить долг на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Все эти способы подходят, если возбуждено исполнительное производство.

Если стороны договорились о добровольной выплате алиментов, то передавать деньги надо с распиской. В ней указывается дата, сумма и назначение платежа в счёт алиментов.

Ранее Верховный суд постановил, что приговоры по уголовным делам о неуплате алиментов не должны лишать выплат на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

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