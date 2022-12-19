Россиянам разъяснили правила получения единого ежемесячного пособия

У семей с низкими доходами будет возможность подать заявление на единое пособие с 9 января, а в дистанционном формате еще раньше - с 28 декабря. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

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Дистанционный формат предполагает заполнение электронного заявления на портале Госуслуг. Пособие будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Что касается размера пособия на детей, то он будет составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в региона. Во внимание будут принимать финансовое положение семьи. В среднем это 7, 10,5 или 14 тыс. рублей.

По словам Голиковой, благодаря введению единого пособия будет увеличена сумма выплат для беременных. В среднем по России предельный размер выплаты составит около 16 тыс. рублей.

Отмечается, что в России дополнительно установили возможность получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Речь идет о семьях с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Отмечается, что первые выплаты семьи с детьми начнут получать уже во второй половине следующего месяца.