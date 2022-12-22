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32 минуты назад

Россиянам назвали способ выйти на пенсию в 45 лет

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В России пенсионный возраст составляет от 55 лет для женщин и от 60 лет для мужчин. Однако граждане могут выйти на «пенсию» уже в 45 лет, самостоятельно сформировав пассивный доход. Как это сделать, рассказал опытный инвестор Никита Куценко.

Россиянам назвали способ выйти на «пенсию» в 45 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, каждый россиянин может открыть брокерский счет и еженедельно откладывать от 500 рублей.

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В отличие от обычного счета в банке, так деньги не обесценятся, а сумма будет постепенно увеличиваться за счет процентов. Сейчас просто за то, что средства лежат на счету, брокер платит 13%.

«Брокер должен иметь лицензию Банка России. Убедитесь, что в реестре есть точно такое же название, которое брокер указал в вашем договоре», – предупредил Никита Куценко.

Инвестор отметил, что каждый месяц сумма вложений в брокерский счет должна составлять около 10–30 % от заработка. Но если в среднем откладывать примерно 10 тыс. рублей, а стартовый капитал сформировать на уровне 100 тыс. рублей, то через 20 лет на счету накопится порядка 13 млн рублей по курсу доллара 75 рублей (177 тыс. долларов).

Если начать откладывать деньги в 25 лет, уже к 45 годам можно получать около 60 тыс. рублей в месяц в качестве пассивного дохода, передает журнал Marie Claire.

Ранее эксперт в сфере инвестиций Исаков рассказал, что из-за кризиса ценные бумаги значительно подешевели. Он посоветовал не упускать шанс и купить диверсифицированный портфель акций, чтобы в будущем иметь хороший ежемесячный доход, пишет «Федеральное агентство новостей».

Личный счет,Банк России,
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