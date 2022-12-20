Большинство россиян не заметили блокировку Apple Pay и Google Pay

Использовать смартфоны и другие гаджеты для оплаты после блокировки Apple Pay и Google Pay в России продолжили 83% граждан. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Б1». При этом 49% населения страны заметили «серьезные изменения» в оплате при помощи смартфонов.

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После блокировки Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода с рынка Visa и Mastercard, резко возрос спрос на карты «Мир». По данным «Б1», к платежной системе для смартфонов, планшетов и смарт-часов Mir Pay в России подключены по меньшей мере 1,5 млн карт «Мир».

Бесконтактной оплатой и оплатой при помощи гаджетов преимущественно пользуется «молодая» возрастная группа. Также, по данным «Ведомостей», ограничение на распространение Mir Pay накладывает то, что далеко не у всех жителей России имеются смартфоны с NFC.

В исследовании «Б1» приняли участие более 1000 «активных пользователей интернета» и десятки предпринимателей. Опрос проводился в период с августа по октябрь 2022 года.