Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Большинство россиян не заметили блокировку Apple Pay и Google Pay в России

Газета.Ru

Использовать смартфоны и другие гаджеты для оплаты после блокировки Apple Pay и Google Pay в России продолжили 83% граждан. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Б1». При этом 49% населения страны заметили «серьезные изменения» в оплате при помощи смартфонов.

Большинство россиян не заметили блокировку Apple Pay и Google Pay
Фото: UnsplashUnsplash

После блокировки Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода с рынка Visa и Mastercard, резко возрос спрос на карты «Мир». По данным «Б1», к платежной системе для смартфонов, планшетов и смарт-часов Mir Pay в России подключены по меньшей мере 1,5 млн карт «Мир».

Бесконтактной оплатой и оплатой при помощи гаджетов преимущественно пользуется «молодая» возрастная группа. Также, по данным «Ведомостей», ограничение на распространение Mir Pay накладывает то, что далеко не у всех жителей России имеются смартфоны с NFC.

В исследовании «Б1» приняли участие более 1000 «активных пользователей интернета» и десятки предпринимателей. Опрос проводился в период с августа по октябрь 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в России упал спрос на iPhone. Одной из причин стало отсутствие возможности использовать NFC смартфонов Apple для бесконтактных платежей.

Личный счет,Visa,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители