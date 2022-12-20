Что нужно успеть до 31 декабря: как сэкономить

Россияне чаще всего стремятся реализовать задуманное в предстоящем году. Однако есть планы, которые не стоит откладывать на потом, поскольку траты могут увеличиться в несколько раз. Экономический отдел «Комсомольской правды» разбирался, о каких юридических нюансах нужно знать, чтобы сэкономить или хотя бы не переплатить.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Покупка квартиры

Россиянам рекомендуют поторопиться до конца декабря с покупкой квартиры в новостройке в ипотеку под 7%. Условия по ипотечной программе, продленной на 2023 год, изменятся. Так, с января гражданам будет предложена ипотека под 8%. Поэтому нынешний период является выгодным с точки зрения покупки.

Льготы на ЖКХ

Кроме того, эксперты советуют вспомнить про льготы на ЖКХ. В январе граждане из-за роста цен на жилищно-коммунальные услуги увидят новые цифры в счетах. В этой связи, как отмечается, декабрь является подходящим периодом для того, чтобы принять нужные меры. Для получения субсидии необходимо лишь успеть собрать документы и подать соответствующее заявление через многофункциональный центр (МФЦ).

Экономия на госпошлине

Россияне в декабре могут сэкономить на госпошлине. Речь идет о скидке в 30% для граждан, которые оплачивают госпошлину через портал «Госуслуги». Со следующего года она действовать не будет.

Также эксперты напоминают о возможности до 31 декабря получить налоговые вычеты за 2019 год. Согласно российскому законодательству, на получение налогового вычета дается три года. Так, граждане могут вернуть часть денег, которые были уплачены в качестве 13% подоходного налога.

Налоговые вычеты