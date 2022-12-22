В России подорожал оливье

Приготовление салата оливье в этом году обойдется россиянам на 7 процентов дороже, чем в 2021-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

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Аналитики подсчитали данные с 1 по 18 декабря. Выяснилось, что в среднем салат из расчета рецепта на четверых человек придется потратить 481 рубль, что на 34 рубля больше, чем в 2021 году. «Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки – 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году», — сообщили аналитики.