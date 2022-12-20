Лимит бесплатных переводов самому себе могут изменить

Законопроект, который отменяет комиссию за переводы между своими счетами на сумму до 1,4 млн рублей, должен быть рассмотрен на этой неделе. В дальнейшем лимит таких переводов может быть пересмотрен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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По информации источников газеты, в заключении на законопроект лимит в 1,4 млн рублей назван «не вполне обоснованым».

«Сумма может быть пересмотрена», — сказал Аксаков.

Законопроект предлагает сделать бесплатными переводы самому себе на сумму до 1,4 млн рублей. Для системы быстрых платежей будет действовать аналогичное правило, исключения коснутся только переводов с карты на карту. Аксаков сообщил «Коммерсанту», что законопроект может быть рассмотрен 21 декабря.

1,4 млн рублей сейчас являются суммой страхового возмещения по вкладам. Ряд банкиров поддержали именно этот лимит. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин считает, что сумма должна быть уменьшена до 300 тыс. рублей.

«У клиентов банков есть возможность снять деньги без комиссии с карты в банкомате и положить их туда, куда они сочтут нужным», — объяснил он.