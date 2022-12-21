Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Юрист Поздняков рассказал, что больше не нужно делать при поверке счетчиков

Вечерняя Москва

Если в квартире установлены индивидуальные счетчики, то владельцы жилья обязаны проводить их поверку и направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о ее результатах. Но недавно россиян освободили от обязанности отправлять данный документ. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Что больше не нужно делать при поверке счетчиков
Фото:  Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Он напомнил, что Верховный суд 1 сентября признал эту обязанность недействительной, потому что все сведения поверившая прибор организация передает в Федеральный информационный фонд.

Юрист отметил, что решение суда должно быть закреплено через изменение постановления Правительства № 354. Соответствующий проект уже готов и будет проходить дальнейшие стадии, добавил Поздняков в беседе с агентством «Прайм».

Также специалист напомнил, что поверку счетчиков могут проводить только организации, которые имеют аккредитацию. Поэтому перед тем, как заключить договор с какой-либо организацией, он порекомендовал проверить ее в реестре на сайте Росаккредитации.

Установка умных счетчиков на воду и тепло за счет поставщика ресурсов является более привлекательной опцией для столичных потребителей. Такое мнение 15 декабря выразил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Личный счет,Игорь Поздняков,Александр Козлов,Росаккредитация,Мосгордума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители