Что больше не нужно делать при поверке счетчиков

Если в квартире установлены индивидуальные счетчики, то владельцы жилья обязаны проводить их поверку и направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о ее результатах. Но недавно россиян освободили от обязанности отправлять данный документ. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Он напомнил, что Верховный суд 1 сентября признал эту обязанность недействительной, потому что все сведения поверившая прибор организация передает в Федеральный информационный фонд.

Юрист отметил, что решение суда должно быть закреплено через изменение постановления Правительства № 354. Соответствующий проект уже готов и будет проходить дальнейшие стадии, добавил Поздняков в беседе с агентством «Прайм».

Также специалист напомнил, что поверку счетчиков могут проводить только организации, которые имеют аккредитацию. Поэтому перед тем, как заключить договор с какой-либо организацией, он порекомендовал проверить ее в реестре на сайте Росаккредитации.