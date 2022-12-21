Стало известно, как изменились доходы россиян

Исследование HeadHunter показало, как изменились доходы граждан России в этом году.

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«В 2022 году заработная плата выросла у 15% россиян. Еще 22% опрошенных рассказали о падении доходов. У 36% опрошенных заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку либо столкнулись с сокращением», – цитирует данные исследования РИА Новости.

Проведенные опросы показали, что доходы выросли у работников добывающей промешленности, специалистов по закупкам, производственных и IT-специалистов, а также банковских служащих. А снизились: в автобизнесе, туризме, фармацевтике, рекламе.