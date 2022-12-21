Россиян предупредили о главных мошеннических новогодних схемах

Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало рекомендации в своем телеграм-канале, как не стать жертвой мошенников. Россиян предупредили, что злоумышленники присылают ссылки на сайты-двойники известных магазинов.

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«Получив сообщение со ссылкой на очень выгодное предложение, не спешите вводить данные своей карты: это может быть фишинговый сайт», – пояснили в ведомстве.

Оплатив товар, вряд ли вы его получите. Мошенники часто рассылают сообщения о выигрыше в новогодней лотерее. В этом случае злоумышленники запрашивают данные карты для перевода суммы.

«Среди других популярных уловок аферистов – продажа поддельных билетов на новогодние детские елки и создание фейковых страниц отелей и горнолыжных курортов», – предупреждают специалисты.